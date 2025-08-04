CICLISME

Una Purito d'èxit

Més de 2.100 persones participen en la novena edició de la marxa entre Sant Julià de Lòria i els Cortals d’Encamp

Joaquim ‘Purito’ Rodríguez immortalitza l’arrencada de la marxa, ahir al matí.

Marc Basco
Andorra la Vella

Més de 2.100 persones van participar ahir en la novena edició de La Purito Andorra, la marxa cicloturista impulsada per l’exciclista resident Joaquim Purito Rodríguez. Puntual a les vuit del matí, la cursa va arrencar des de la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria per afrontar els tres recorreguts disponibles (de 115 quilòmetres i 4.800 metres de desnivell positiu; de 80 quilòmetres i 3.500 metres de desnivell positiu, i de 30 quilòmetres i 1.700 metres de desnivell positiu), tots amb final als Cortals d’Encamp. Més enllà de Purito Rodríguez i Alejandro Valverde, l’excampió del món i actual seleccionador espanyol, que era enguany el ciclista homenatjat a la marxa, a la línia de sortida també van deixar-se veure moltes cares conegudes, com ara l’esquiador Joan Verdú, els pilots de motos Toni Bou, Jorge Martín, Pedro Acosta o Pol Tarrés, o el també exciclista Luis Ángel Maté. Unes hores després, els diversos participants van anar arribant als Cortals per rebre la seva medalla de finisher, abans de baixar a Encamp a la pasta party al Centre esportiu, on els esperava una merescuda ració de paella després de l’esforç.

“Estem contentíssims, ha estat un dia molt especial”'Purito' Rodríguez, Impulsor de la prova

Participants de La Purito, a la pujada final als Cortals d’Encamp.

Valoració positiva

Des de l’organització van fer una valoració positiva després d’aquesta novena edició, i és que més enllà d’alguns problemes puntuals de trànsit o d’alguna caiguda lleu, la marxa es va poder desenvolupar amb total normalitat. “Estem contentíssims, ha estat un dia molt especial, el temps ens ha respost i crec que ha estat un èxit”, va manifestar Purito Rodríguez, mentre que el cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernández, va afirmar que “hem complert una nova edició que fins al moment està funcionant perfectament, a l’arribada hi havia un ambient molt familiar i molt distès, i a més el dia ens acompanya, així que estem encantats”.

“Hem complert una nova edició que està funcionant perfectament”Xavier Fernández, Cònsol major d’Encamp

El Purito també va referir-se a la presència del convidat, Alejandro Valverde, i va declarar que “dissabte vaig estar amb ell tot el dia, però avui ell m’ha dit que volia anar ràpid, especialment a la Gallina, per provar de superar el rècord d’Strava [aplicació per a ciclistes]”. Det fet, Rodríguez no va fer la marxa llarga de 115 quilòmetres com és habitual, sinó que va decantar-se per la de 80, ja que “tinc 46 anys i la llarga ja se’m fa una mica bola, però he gaudit molt també de la de 80”.

Amb la novena edició ja finalitzada amb èxit, des de l’organització ja es pensa en la de l’any vinent, que serà especial en ser la desena. “L’any que ve farem deu anys i ja tenim coses al cap, però bé, encara tenim un any per pensar una mica què fer”, va expressar Purito Rodríguez, mentre que Xavier Fernández va manifestar que “demà ja començarem a fer la valoració d’aquesta edició i també a mirar ja de cara al futur, perquè tenim un any al davant i crec que podrem fer alguna cosa molt xula per a aquesta celebració de la desena edició, que serà especial”.

SENSE PROBLEMES PER RENOVAR EL CONVENI

La Purito Andorra té el futur més que garantit, no tan sols pel suport dels practicants, sinó també pels patrocinadors, ja siguin privats, com Andbank, o en l’àmbit públic. Si dimecres passat el comú de Sant Julià de Lòria va anunciar que havia renovat l’acord amb l’organització per als pròxims cinc anys, l’administració encampadana va mostrar-se també totalment partidària de seguir donant suport a la marxa. “Nosaltres tenim el conveni en vigència i amb La Purito l’entesa és bona”, va destacar el cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernández, a més d’afegir que “portem nou edicions, i quan s’hagi de renovar segur que no tindrem absolutament cap inconvenient per tirar-ho endavant per qualsevol de les dues parts”.

Fernández també va parlar de la repercussió que dona l’esdeveniment a la parròquia, no tan sols amb la marxa adulta, sinó també amb La Purito Kids, i va destacar que “vam tenir cent inscrits a La Purito Kids, que no tan sols són ells, sinó també els seus familiars, i vam fer-la en un lloc molt especial per a nosaltres com és el parc de l’Ossa”.
