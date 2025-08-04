CURSES DE MUNTANYA
Joan Lluch suma el segon Top 10 al Mundial juvenil d’Itàlia
Joan Lluch va sumar el seu segon Top 10 al Campionat del Món juvenil de curses de muntanya, que va celebrar-se a Itàlia, amb una setena posició a la cursa Sky en la categoria A. Després d’haver estat vuitè a la vertical que va obrir el Mundial, el corredor de la FAM (Federació Andorrana de Muntanyisme) va repetir la gran actuació a la Sky amb un traçat de nou quilòmetres i 850 metres de desnivell positiu. No va tenir tanta sort Thomas Pereiro, que va tenir un mal dia ahir a la cursa en la categoria B, i finalment va acabar sent 29è, a 18 minuts del vencedor, l’espanyol Biel Sagués.
Així doncs, la delegació andorrana va tancar la seva participació en aquest Campionat del Món juvenil d’Itàlia amb tres Top 10, els dos que va aconseguir Joan Lluch i el de Marc Casanovas, que divendres va ser novè a la vertical dintre de la categoria sub 23.