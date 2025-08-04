FUTBOL
Ibai Gómez, satisfet amb el rendiment de l’equip
El tècnic tricolor es mostra positiu després del tercer triomf de l’estiu
El tècnic de l’FC Andorra, Ibai Gómez, va mostrar-se satisfet pel rendiment del seu equip després de la victòria de dissabte per 3 a 1 davant de l’Europa, la tercera seguida en aquesta pretemporada. L’entrenador basc va afirmar que “sempre veig bé l’equip, soc una persona que intenta ser molt positiva i pensar bé i ho seguiré fent”, a més d’afegir que “sí que és cert que hi ha moltíssimes coses per millorar, encara, però crec que l’equip ha crescut moltíssim en aquestes tres setmanes”. Entrant més en detall, l’entrenador tricolor va destacar que “ens estem apropant a l’ADN que volem generar, als hàbits i al model d’equip que volem ser, ja ens hi estem apropant, i després dintre d’aquesta estructura anirem creixent amb diferents variants, però estic molt content amb l’equip”.
“Hi ha moltíssimes coses per millorar, encara, però l’equip ha crescut moltíssim”
Piqué, també satisfet
També va mostrar-se content amb l’equip el màxim accionista de l’entitat, Gerard Piqué, present a l’amistós de dissabte, que va afirmar que “estem molt contents, som un equip molt jove, ens agrada invertir moltíssim i confiar en gent amb moltes ganes i que ve aquí a fer-se un forat al futbol professional”, a més de cloure que “tenim un gran entrenador i creiem molt en ell”.