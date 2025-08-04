TRIAL
Adam Raga s’endú el triomf a la categoria reina del Trial 2 Dies d’Arinsal
Adam Raga va proclamar-se vencedor de la 23a edició del Trial 2 Dies d’Arinsal en la principal categoria, la vermella. L’expilot mundialista (amb sis títols mundials i més de 350 podis) va mostrar la seva superioritat a la prova organitzada pel Moto Club Arinsal i va completar els dos dies de competició amb tot just cinc punts de penalització, superant Arnau Farré, que va fer-ne 11, i Ryon Land, que va cometre 35 punts de penalització.
Albejano, Pedrinazzi i Selma, també vencedors
Pel que fa a la resta de categories, Adrià Albejano va guanyar en la blava per davant de Sergio Monforte i Axel de la Mata; Marco Pedrinazzi va imposar-se en la verda, seguit per Antonio Rigo i Haitz Lertxundi; mentre que a la groga, Alberto Selma va acabar sent el millor, acompanyat al podi per Jordi Colom i Miquel Catasús.
El Trial 2 Dies d’Arinsal es va completar amb 311 participant al llarg de les dues jornades de competició.