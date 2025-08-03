GOLF
La selecció perd contra Grècia i acaba en segon lloc a l’Europeu
L’equip nacional no pot posar la cirereta al torneig i acaba caient per 3 a 0 davant dels hel·lens
La selecció de golf va penjar-se la medalla de plata al Campionat d’Europa Shield, que va celebrar-se al Pravets Golf Club de Bulgària, després de perdre la gran final davant de Grècia per 3 a 0. L’equip format per Ramon Whittaker, Esteve Tor, Eduard Tor i Eric Galimany, i amb José Manuel Lara com a seleccionador, no va poder posar la cirereta al gran torneig realitzat, però va assolir una plata històrica, superant així el bronze que l’equip nacional havia obtingut l’edició anterior.
“El resultat és molt bo tant per a l’equip com per a la FGA i ha de servir per donar una empenta”
Grècia venia de donar la sorpresa a les semifinals després d’haver derrotat l’amfitrió, Bulgària, mentre que Andorra s’havia desfet de Turquia, un equip sobre el paper superior. A la final d’ahir, però, el conjunt hel·lè no va donar gairebé opcions als tricolors i va guanyar els tres partits disputats. A la competició per parelles, Aimilios Tsiridis i Konstantinos Parthenis van derrotar Ramon Whittaker i Esteve Tor, mentre que en els partits individuals, Eduard Tor va perdre davant de Panagoitis Pantazopoulos i Èric Galimany va fer-ho davant de Panagiotis Menegos, deixant així el marcador en el 3 a 0 final.
El seleccionador, José Manuel Lara, va destacar que “ha estat una setmana molt positiva i hem aconseguit la plata”, a més d’afegir que “és una llàstima que s’hagi escapat l’or, però hem arribat fins al final”. Per últim, va cloure que “ara ja ens hem d’enfocar en el pròxim any per aconseguir aquest or que ja ens toca”. Per la seva banda, el president de la Federació de Golf d’Andorra, Gabriel Guerrero, va afirmar que “cal felicitar els integrants de l’equip per aquesta gran setmana. El resultat és molt bo tant per a l’equip com per a la FGA, i ha de servir per donar una empenta a una federació que cada any incrementa el nombre de federats”.