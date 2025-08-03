VÒLEI PLATJA
Ribeiro i Mitjana finalitzen quarts a l’Europeu sub 19 de Petits Països
Christian Ribeiro i Alan Mitjana van finalitzar quarts al Campionat d’Europa sub 19 de petits països de vòlei platja, que va disputar-se a Dublín. La parella andorrana, de només 17 i 16 anys, respectivament, havia tancat la fase de grups en última posició amb dues derrotes, però a la jornada d’eliminatòries d’ahir va fer una passa endavant. Els tricolors van imposar-se a Hafþórsson i Hafþórsson als quarts de final per 1 a 2 (19-21, 21-11 i 11-15) assolint el pas a semifinals. En aquesta ronda, però, van acabar caient per 2 a 1 (19-21, 21-13 i 15-9) tot i endur-se el primer set. A la lluita pel tercer lloc, van arrencar perdent 20 a 22 contra els escocesos Gillies i Caesar, però van igualar el duel amb el 21 a 18. Al set definitiu, però, van perdre 13 a 15. La parella femenina, formada per Judit Claret i Mia Pijuan, va caure eliminada a quarts de final.