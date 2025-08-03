PIRAGÜISME
Ona Perelegre, fora de la final de canoa a Eslovènia
Ona Perelegre no va poder classificar-se per a la final de canoa del Campionat d’Europa sub 23 i júnior de piragüisme en eslàlom, que se celebra al canal de Solkan, a Eslovènia. La palista va acabar en 24a posició a la semifinal després de sumar sis segons de penalització en tocar tres portes i va completar el recorregut en un temps de 147”30, a 37 segons del millor registre i a 29 de la 12a posició, l’última que donava accés a la final.
Andorra tancarà avui la participació en l’Europeu d’Eslovènia amb la modalitat de caiac cros, on competiran tant Ona Perelegre com Nil Checa a partir de les 8.00 hores.