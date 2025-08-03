CICLISME
Més d’un centenar d’infants, a La Purito Kids
Inscrits de 5 a 14 anys hi van participar al Parc de l’Ossa d’Encamp
Més d’un centenar d’infants van participar ahir al matí en La Purito Kids, l’esdeveniment previ a la marxa cicloturista La Purito, que organitza l’exciclista resident Joaquim Purito Rodríguez. La gimcana es va celebrar al parc de l’Ossa d’Encamp i va esgotar les places que hi havia disponibles, per a infants d’entre cinc i catorze anys, en una activitat que tenia la finalitat de promoure l’esport i la diversió sobre rodes entre els més petits, que havien de superar un recorregut d’obstacles dissenyat per fer-lo en bicicleta.
L’esdeveniment va comptar amb la presència de Joaquim Purito Rodríguez, que va manifestar que “és una festa molt familiar que comença dissabte al matí aquí, a Encamp”, a més d’afegir que “les criatures també mereixen formar part de La Purito”. Des del comú d’Encamp, el cònsol menor, Xavier Fernàndez, va valorar positivament que la gimcana per als infants tingués lloc en un entorn “tan emblemàtic com ara el parc de l’Ossa”.
Avui serà el torn per a la marxa La Purito per als adults, amb més de 2.100 participants inscrits, que sortiran a les vuit del matí des de Sant Julià de Lòria i arribaran als Cortals d’Encamp. La parròquia laurediana, a més, va acollir ahir la Fira de la bicicleta amb els patrocinadors de l’esdeveniment, així com també amb la recollida de dorsals i el brífing previ a la marxa.