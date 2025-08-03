Ciclisme
Èxit de participació a La Purito Andorra 2025, amb més de 2.100 ciclistes de 20 països
Els Cortals d’Encamp han tornat a acollir l’arribada d’una de les cites esportives més emblemàtiques del país
Més de 2.160 ciclistes procedents de 20 països han participat aquest diumenge a La Purito Andorra 2025, que ha tornat a culminar als Cortals d’Encamp en una jornada marcada per l’ambient festiu i l’alta participació.
Amb tres recorreguts (30, 80 i 115 km) i un desnivell acumulat de més de 4.800 metres al traçat llarg, la prova ha comptat amb el 93% de participants forans, que han generat una mitjana de 2,7 nits d’estada i un impacte econòmic estimat superior al milió d’euros.
El cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez, ha rebut el campió del món, Alejandro Valverde i Joaquim 'Purito' Rodríguez. A més, ha destacat “l’ambient distès i familiar” i ha assegurat que “a partir de demà ja començarem a preparar la propera edició”. Per la seva banda, Rodríguez ha valorat molt positivament la jornada: “Ha estat una Purito molt especial. Per a la desena edició ja tenim idees al cap, però tenim un any per pensar-les bé”.