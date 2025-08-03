ATLETISME
Duna Viñals i Eloi Vilella, fora de la final dels 400 tanques
Duna Viñals i Eloi Vilella no van poder classificar-se per a la final dels 400 metres tanques del Campionat d’Espanya absolut d’atletisme, que se celebra aquest cap de setmana a Tarragona. Viñals va ser quarta a la seva semifinal amb una marca d’1’00”04, mentre que Vilella va ser també quart de la seva semifinal amb un temps de 52”26. Tot i ser encara atletes sub 20 i sub 23, respectivament, tots dos van fregar la classificació per a la gran final del Campionat d’Espanya absolut.
També van ser a Tarragona dos atletes d’Andorra Atletisme, Danel Herrero, que va participar en els 400 metres, on va ser vuitè a la seva semifinal amb un registre de 47”52, i Pol Leal, que va superar les sèries dels 200 metres després de ser segon amb un temps de 20”96. La semifinal es disputarà demà al matí i la possible final serà al vespre.