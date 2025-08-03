ESCACS
La capital acull la Marató d’escacs d’Andorra
La plaça Príncep Benlloch de la capital acull la 49a edició de la Marató d’escacs d’Andorra en el marc de la Festa Major d’Andorra la Vella. El torneig es disputarà amb un format de partides ràpides i la previsió és que duri unes quatre hores.
La inscripció està limitada a 36 jugadors i en funció dels participants finals s’establirà el ritme de joc i el nombre de rondes. A més, hi haurà premis per als tres primers classificats, així com premis per trams ELO.