FUTBOL
Victòria a Tarragona
L’FC Andorra suma el segon triomf de l’estiu en imposar-se al Nàstic
L’FC Andorra va sumar la segona victòria de la pretemporada després d’imposar-se al Nàstic de Tarragona (0-2) al Nou Estadi. Un gol en pròpia porta al primer temps i un de Villahermosa al segon van servir per resoldre el tercer amistós del curs, en un equip que va mostrar-se molt millor als primers 45 minuts que no pas als segons. Nieto va tenir la primera per als tricolors amb una falta directa que Fuidias va poder treure amb els punys, i és que els d’Ibai Gómez van dur el pes del partit ja d’inici amb més control i apropant-se més a la porteria rival. Fernando Torres va provar-ho per primer cop per als locals, però el clar protagonista va ser Minsu, que va tornar a deixar molt bones sensacions i que va posar-se a liderar a l’equip com havia estat fent durant els altres partits i gaudint també de les arribades més perilloses. Primer es va desfer de dos rivals i va acabar amb un tir des de la mitja lluna de l’àrea que va atrapar Fuidias, i poc després va tornar a intentar-ho amb una nova acció individual.
Nieto també va ser dels més incisius, com en un tir que el porter local va acabar enviant a córner, i el Nàstic no va quedar-se tampoc enrere, especialment amb una centrada de l’extricolor Pau Martínez que Cedric va rematar de cap i que va obligar a lluir-se Nico Ratti. La més clara, però, va ser un tir de Gael que va tocar al pal només un minut abans que els tricolors s’avancessin amb un gol en pròpia porta de Nil després d’una excel·lent jugada de Minsu. A la represa, Ibai va canviar tot l’equip (el porter al descans i després els deu jugadors de camp) i el Nàstic va mostrar-se superior, vorejant la porteria de Yaako tot i que sense generar ocasions clares, davant d’uns tricolors que van anar perdent protagonsime, però que no tan sols van poder mantenir el marcador, sinó que el van acabar ampliant gràcies al 0 a 2 de Villahermosa al tram final.
Nou amistós
Els tricolors afrontaran avui el quart partit d’aquesta pretemporada amb el duel al Camp d’Esports de Lleida davant de l’Europa, també de la Primera Federació.
EL LATERAL JAN ENCUENTRA MARXA CEDIT UNA TEMPORADA A L'UNIONISTA
Encuentra, nascut a Tàrrega, s’havia format al futbol base del Gimnàstic Manresa, i posteriorment va fer el salt al Betis, on va passar les tres temporades de l’etapa juvenil i fins i tot el curs passat va guanyar la Copa de Campions en un estadi talismà ara per als tricolors com és El Toralín de Ponferrada. Aquest mateix estiu l’FC Andorra va fitxar-lo com una clara aposta de futur amb un contracte de tres temporades i va fer la primera part de la pretemporada sota les ordres del nou tècnic dels del Principat, Ibai Gómez. Però com a aposta de futur, el club va considerar que la millor solució era que segueixi la seva progressió en una categoria competitiva com la Primera RFEF.
Thomas Carrique queda ara com a únic lateral dret pur de la plantilla.