TENNIS
Vicky Jiménez cau eliminada a les semifinals del torneig de Varsòvia
Vicky Jiménez Kasintseva va caure eliminada a les semifinals del torneig WTA 125 de Varsòvia després de perdre davant de la txeca Katerina Siniakova en dues mànegues (4 a 6 i 0 a 6). Després d’un inici igualat entre totes dues, la número 89 del món va acabar decantant el primer set amb un trencament de servei a la tennista del Principat. A la segona mànega, Siniakova no va donar cap mena d’opció a Jiménez i va acabar enduent-se el set en blanc per tancar el partit.
Tot i l’eliminació, la bona actuació de Vicky Jiménez a Varsòvia li permetrà millorar posicions al rànquing de la WTA, on pujarà fins a la 132a posició.