CURSES DE MUNTANYA
Top 10 de Lluch i Casanovas al Campionat del Món juvenil
Andorra va estrenar la participació en el Campionat del Món juvenil de curses de muntanya, que se celebra a Gran Sasso, Itàlia, amb un doble Top 10 a la cursa vertical. La FAM (Federació Andorrana de Muntanyisme) va desplaçar-se al país transalpí amb quatre competidors i el millor classificat a la jornada d’ahir va ser Joan Lluch, vuitè a la categoria A. També va poder sumar un Top 10 Marc Casanovas, que va finalitzar en novena posició entre els competidors sub 23. Per últim, Thomas Pereiro va cloure la cursa de la categoria B en 13a posició, mentre que Adrià Isal va ser 26è dintre dels corredors de la categoria C.
El Mundial seguirà avui amb la cursa Sky sub 23 i de categoria C, i la cita es tancarà demà amb l’Sky de les categories A i B.