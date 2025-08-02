GOLF
La selecció es classifica per a la final de l’Europeu
Es veurà les cares amb Grècia, després d’imposar-se ahir a Turquia
La selecció nacional de golf disputarà avui la final del Campionat d’Europa Shield davant de Grècia després d’haver derrotat ahir Turquia a les semifinals. L’equip format per Ramon Armengol, Esteve Tor, Èric Galimany i Eduard Tor, amb José Manuel Lara de seleccionador, va superar ja l’objectiu inicial de lluitar per revalidar el bronze de l’any passat i avui buscarà proclamar-se per primera vegada campió d’Europa.
El duel davant de Turquia va ser igualat en tot moment, i és que tot i que d’entrada Andorra manava 2,5 a 0,5 després d’haver-se jugat els primers forats del Pravets Golf Club, a Bulgària, l’enfrontament es va acabar decidint per petits detalls, però amb el pas dels tricolors a la final per primera vegada. A l’altra semifinal, Grècia va donar la sorpresa, ja que va imposar-se a l’amfitrió i favorit, Bulgària, per 1 a 2.
Un cop finalitzat el matx i amb Andorra classificada per a la final, el seleccionador, José Manuel Lara, va destacar: “Missió complerta, estem a la final i demà [avui pel lector] intentarem guanyar costi el que costi contra Grècia.” A més, va destacar que “hem estat molt sòlids davant de Turquia, no hem perdut cap punt, així que anirem a totes”. Per últim, va cloure que “ja hem millorat la medalla de bronze que vam aconseguir l’any passat i demà anirem per l’or”. La final arrencarà a les 12.40 hores.