La Purito Kids omple el parc de l’Ossa amb un centenar de participants

En un ambient festiu i familiar, els inscrits han gaudit amb el circuit que els ha preparat l'exciclista professional Joaquim Rodríguez

Inauguració de la Purito Kids

Agències

Encamp

El gran esdeveniment esportiu del cap de setmana ja està en marxa. La Purito Kids ha arrencat aquest dissabte amb un centenar de nens i nenes que no s'han volgut perdre el recorregut que ha preparat l'exciclista professional Joaquim 'Purito' Rodríguez. Els inscrits s'han hagut d'enfrontar a un circuit amb petits obstacles, en una jornada en què ha destacat el bon ambient que hi ha hagut en el parc de l'Ossa d'Encamp. Fins i tot s'ha atrevit a pedalar pel traçat infantil l'excampió del món de MotoGP, Jorge Martín.

"Molt contents de tenir un altre cop la Purito aquest cap de setmana. Som avui a la Purito Kids, aquesta gimcana que organitzem en un lloc emblemàtic com el parc de l'Ossa. Hi ha 100 inscrits que han vingut a passar el matí amb les seves famílies, la majoria de fora", ha explicat el cònsol menor d'Encamp, Xavier Fernàndez. Es tracten d'unes xifres força semblants a edicions passades, ja que per exemple "l'any passat vam estar per sobre la norantena o així", ha esmentat el cònsol.

"És una festa molt familiar que comença dissabte el matí aquí Encamp i que les criatures també mereixen formar part de la Purito. Normalment, venen els pares i els amics a participar-hi i que els nens siguin els primers a estrenar aquesta Purito, crec que és quelcom especial", ha valorat Purito. L'esdeveniment adreçat pels més menuts és una "gimcana que no és competitiva" i que està creada "només per disfrutar", ha puntualitzat l'exciclista professional.

Tampoc serà competitiva la 9a edició de la cursa ciclista La Purito 2025, que arrencarà aquest diumenge i està pensada pels adults. "No volem ni piques ni res, només que la gent gaudeixi, tant els nens com els grans", ha avisat Purito. Rodríguez participarà, una vegada més, a la proposta esportiva, tot i que ha fet broma tot dient que no serà fàcil el recorregut per l'exigència. "Ja veurem com la faig perquè cada any pesa més l'edat i cada cop sembla que les muntanyes andorranes són més dures, però bé, amb el grup que vaig anem amb la idea de fer la llarga i a veure quan arribem aquí a Encamp", ha comentat Purito.

Més de 2.000 ciclistes prendran part de la sortida, que iniciarà a Sant Julià de Lòria i finalitzarà a la parròquia encampadana. Unes xifres que l'exciclista ha valorat positivament.

També estan satisfets des del comú d'Encamp. "Molt contents, a més farà bon temps i molta participació amb més de 2.100 inscrits, el 90% són de fora, així que res, no es pot demanar més, a gaudir molt del cap de setmana i a passar-ho molt bé", ha destacat Fernàndez. Això suposarà un bon impacte econòmic per la parròquia. "Hem sortit el matí a esmorzar i ja es veien ciclistes per tot arreu, veies els bars on la gent i els ciclistes estaven esmorzant", ha declarat Fernàndez, que ha afegit: "La resposta hotelera també és molt bona i no només a Encamp, sinó a tot el país".

