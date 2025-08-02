PIRAGÜISME
Nil Checa no es classifica per a la final en caiac
Nil Checa va caure eliminat a les semifinals de caiac del Campionat d’Europa júnior de piragüisme en eslàlom, que se celebra a Solkan (Eslovènia). El jove palista va finalitzar en 26è lloc dels 30 participants després de tocar una de les portes del circuit i va acabar la seva baixada a 11”85 del millor temps.
Qui buscarà avui la final és Ona Perelegre, que disputarà les semifinals en la modalitat de canoa després d’haver-se classificat dijous la 23a.