PIRAGÜISME

Nil Checa no es classifica per a la final en caiac

Nil Checa.

Nil Checa.

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Nil Checa va caure eliminat a les semifinals de caiac del Campionat d’Europa júnior de piragüisme en eslàlom, que se celebra a Solkan (Eslovènia). El jove palista va finalitzar en 26è lloc dels 30 participants després de tocar una de les portes del circuit i va acabar la seva baixada a 11”85 del millor temps.

Qui buscarà avui la final és Ona Perelegre, que disputarà les semifinals en la modalitat de canoa després d’haver-se classificat dijous la 23a.

tracking