VÒLEI PLATJA
Claret i Pijuan tanquen la primera fase líders de grup
Judit Claret i Mia Pijuan van tancar la primera fase del Campionat d’Europa sub 19 de petits estats de vòlei platja com a líders del seu grup. Les tricolors van aconseguir dues victòries a Irlanda i van classificar-se amb solvència per als quarts de final, que arrencaran avui. La parella tricolor va obrir la participació a l’Europeu amb un 2 a 0 davant de les escoceses Hall i Scot, mentre que al duel directe pel primer lloc van imposar-se a les islandeses Marinósdóttir i Pétursdóttir per 2 a 1. Pel que fa a la parella masculina, amb Christian Ribeiro i Alan Mitjana, van perdre davant dels escocesos Amundrud i McAllister per 0 a 2.