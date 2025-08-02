Una braçada final
Nàdia Tudó es retira de la natació professional després de 13 anys, 10 mundials i sis medalles als Jocs dels Petits Estats.
Les braçades que Nàdia Tudó va fer a les sèries eliminatòries dels 200 metres braça del Campionat del Món de Singapur van ser les últimes. Almenys en l’àmbit professional, perquè després de 13 anys i una gran trajectòria, la nedadora posarà el punt final a la seva carrera esportiva. L’ordinenca va comunicar-ho a través de les xarxes socials un cop finalitzat el seu desè Campionat del Món, en una piscina que, evidentment, sempre li quedarà en el record.
“Estic molt orgullosa de tot el que he pogut fer al llarg de la meva carrera”
13 anys donen per a molt, com ara per participar en fins a deu Campionats del Món (cinc en piscina curta i cinc en piscina llarga), en sis europeus, o també a cinc edicions dels Jocs dels Petits Estats, competició on va aconseguir la seva última gran alegria amb la plata assolida als 200 metres estils de l’edició celebrada a casa fa tot just un parell de mesos. De fet, Tudó és actualment la nedadora que més medalles ha aconseguit a la competició de petits països, amb un total de sis entre Montenegro 2019 (or als 100 braça i bronze als 50 i 200 braça), Malta 2023 (or als 200 estils i bronze als 200 braça) i Andorra 2025 (plata als 200 estils).
“Crec que vindrà gent per sota que podrà superar tot el que jo he fet”
I més enllà de tot el que ha aconseguit a fora, la natació femenina a Andorra porta el nom de Nàdia Tudó, ja que fins a 17 rècords nacionals vigents estan en la seva propietat amb vuit en piscina de 50 metres (20, 200 i 400 lliures; 50, 100 i 200 braça; 50 papallona i 200 estils) i nou en piscina curta (50, 100 i 200 braça; 50, 100 i 200 papallona, i 100, 200 i 400 estils).
“Estic molt orgullosa de tot el que he pogut fer al llarg de la meva carrera”, va destacar la nedadora, a més d’afegir que “marxo tranquil·la i sabent que és el moment”. I tot i que ara sembla complicat, Tudó ho té ben clar: “Crec que vindrà gent per sota que podrà superar tot el que he fet.” Qui sap si acabarà arribant algú per darrere que ho acabi aconseguint, segurament a això es dedica la Federació Andorrana de Natació, que pel que treballa ja de valent és per realitzar pròximament l’homenatge que es mereix Tudó després d’una excel·lent trajectòria que ben segur ha pogut ajudar a inspirar molts joves nedadors i nedadores del país, que han vist ben a prop una referent.