TENNIS
Vicky Jiménez passa a semifinals al torneig de Varsòvia
Vicky Jiménez Kasintseva va classificar-se per a les semifinals del torneig WTA 125 de Varsòvia (Polònia) després de derrotar en dues mànegues (3 a 6 i 2 a 6) la russa Alina Korneeva. La tennista del Principat va mostrar el seu millor nivell des del primer moment i no va donar gairebé cap opció a la seva rival, que arribava al duel després d’haver donat al sorpresa a la ronda anterior en derrotar la primera cap de sèrie del torneig.
Jiménez es veurà ara les cares a les semifinals amb la txeca Katerina Siniakova, tercera cap de sèrie del torneig i número 89 del món, que ahir va superar Ella Seidel per 6 a 3, 1 a 0 i retirada.