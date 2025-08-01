REPORTATGE
La samarreta de tots
La nova equipació de l'Andorra porta el nom dels abonats del curs passat.
L’FC Andorra va presentar ahir la primera equipació que lluirà en el retorn a la Segona Divisió. En un color blau fosc (el tricolor habitual de l’entitat a la samarreta sembla haver passat definitivament a la història més enllà del conjunt que formen samarreta, pantalons grocs i mitjons vermells), l’equipació compta amb la bandera del país i una versió simplificada de l’escut només representant les muntanyes. La nova peça de roba no entrarà probablement a la història dels dissenys ni al rànquing de millors equipacions que s’hagin fet mai, però no se li pot negar l’aspecte sentimental. I és que la samarreta inclourà com a homenatge el nom de tots els abonats que el club va tenir la temporada passada a la Primera RFEF després d’haver baixat de categoria l’any anterior.
Els abonats la podran obtenir amb un 50% de descompte
“Pels que hi van ser. Pels que hi són. Pels que hi seran”, va explicar l’entitat tricolor, “des del club hem volgut tenir un reconeixement a tots aquells que van seguir presents l’any més complicat des de l’inici del nou projecte després del descens de categoria l’estiu passat”. Com a novetat, enguany els abonats de l’entitat podran comprar una de les samarretes (la primera presentada ahir, la segona blanca o la tercera que encara no es coneix) amb un 50% de descompte.
En l’àmbit esportiu, l’equip disputarà aquest vespre el tercer amistós de la pretemporada enfrontant-se al Nàstic de Tarragona a partir de les 20.00 hores a la ciutat catalana.