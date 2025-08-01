NATACIÓ
Nàdia Tudó tanca el Mundial amb el 31è lloc als 200 braça
Nàdia Tudó va tancar la participació en el Campionat del Món de natació de Singapur amb la 31a posició a les sèries dels 200 metres braça. La nedadora va participar a la primera de les eliminatòries, on va ser tercera amb un temps final de 2’36”84, que li va valer el 31è temps final de 32 participants i que va deixar-la a poc més de tres segons de la seva millor marca.
Després de la prova, Tudó va destacar que “els 100 no em van deixar del tot satisfeta no tan sols pel temps, i avui he nedat molt bé, l’estratègia era la que teníem”, a més d’afegir que “per ser una temporada tan llarga ha anat molt bé i estic molt contenta de com ha anat el 200 d’avui”.