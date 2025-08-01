FUTBOL
Massa càstig
L’FC Santa Coloma perd davant del Polissya ucraïnès i diu adeu a Europa
L’FC Santa Coloma va acomiadar-se de la Conference League després de perdre per 1 a 4 davant del Polissya a l’Estadi de la FAF en un partit molt més igualat del que va acabar dient el marcador, i és que els de Fede Bessone van fer mereixements per lluitar l’eliminatòria fins al darrer moment, però es van veure condemnats per errades puntuals que van deixar per impossible passar a la tercera eliminatòria de la tercera competició continental, tal com ja havien aconseguit a la temporada 2023-2024.
De fet, l’eliminatòria va posar-se coll amunt per als colomencs ben d’hora, i és que tot just s’havien jugat quatre minuts quan el conjunt ucraïnès va poder avançar-se a l’electrònic i igualar el marcador global després d’una mala sortida des de darrere de l’FC Santa Coloma. Els de Fede Bessone, però, van poder empatar en diverses ocasions, però el marcador ja no es va tornar a moure, amb uns ucraïnesos que van provar d’adormir el partit conscients que el 0 a 1 ja els anava bé.
Encara els va anar millor el 0 a 2 just a la represa després d’una nova acció de falta de contundència local, però aquí l’FC Santa Coloma sí que va poder reaccionar de pressa i va igualar l’eliminatòria amb l’1 a 2 un minut després amb un gol en pròpia porta del Polissya que si no hauria fet entrar a dins Mario Mourelo. Els de Fede Bessone van tenir opcions per empatar el partit i tornar-se a posar per davant a l’eliminatòria, però lluny d’això, el que va arribar va ser primer l’1 a 3 que va tornar a donar avantatge als visitants, i posteriorment l’1 a 4, que va acabar d’enterrar de totes totes, les opcions del conjunt colomenc de plantar-se a la tercera ronda i igualar la fita que ja van assolir fa dos estius a la Conference League.