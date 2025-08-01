GOLF
Andorra supera Luxemburg i passa a les semifinals
Andorra va classificar-se per a les semifinals del Campionat d’Europa Shield de golf, que s’està disputant a Bulgària, després de derrotar Luxemburg per 1 a 2. El conjunt luxemburguès havia estat segon a la prèvia de dimecres (l’equip nacional havia estat setè), però no va poder davant d’uns tricolors superiors, que van mostrar-se molt segurs en el joc en tot moment i van dominar d’inici a final el marcador. A més, el triomf va permetre a Andorra prendre’s la revenja després que Luxemburg evités l’any passat que l’equip nacional pogués disputar la final.
La selecció s’enfrontarà avui a la semifinal a Turquia, que ahir va imposar-se a Xipre per 1 a 2. L’altra semifinal la disputaran Grècia i Bulgària, l’amfitrió, que arriba com a principal favorit.