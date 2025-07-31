TENNIS
Vicky Jiménez passa a quarts de final a Varsòvia
Vicky Jiménez va classificar-se per a quarts de final del torneig WTA 125 de Varsòvia després de desfer-se en tres sets de la japonesa Mai Hontama (4 a 6, 6 a 4 i 2 a 6). La tennista del Principat, setena cap de sèrie del torneig, va arrencar millor davant de la 192 del món i va tancar la primera mànega trencant el servei de la nipona, que va poder reaccionar a la segona empatant el duel. Al set definitiu, Jiménez va anar per la via ràpida i va endur-se el partit després de fer dos trencaments de servei.
La tennista del Principat es trobarà avui als quarts la russa Alina Korneeva, número 203 del món, que ahir va protagonitzar la gran sorpresa després de derrotar la primera cap de sèrie del torneig, la 60 del món, Anna Bondar.