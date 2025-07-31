BÀSQUET

Udeze signa un any amb el MoraBanc

El pivot, que també pot jugar d’ala-pivot, aportarà a l’equip energia i presència defensiva

Morris Udeze capturant un rebot.

Morris Udeze signa per a una temporada amb el MoraBanc Andorra. El pivot nord-americà de 26 anys i 2,02 d’alçada també pot jugar com a ala-pivot i, tal com va avançar el Diari, s’incorpora a la plantilla dirigida per Joan Plaza després d’haver militat al Fukushima Firebonds de la Segona Divisió japonesa com a últim equip, en què va ser un dels referents. Udeze no ocuparà plaça d’extracomunitari, ja que compta amb passaport nigerià, i el MoraBanc les té ocupades amb Aaron Best i Justin McKoy, també nord-americans.

Més enllà d’una petita experiència a Polònia després del seu últim any d’universitat, aquesta serà la primera gran aventura a Europa d’un jugador que podrà aportar molta energia a l’equip i que compta amb una bona presència defensiva, joc sense pilota i bon treball en el rebot ofensiu, a més de transicions ràpides.

“Fa molta feina que no es veu a les estadístiques i ens ajudarà molt a la part defensiva”Francesc Solanal, Mànager general del MoraBanc 

Sobre aquesta incorporació, el mànager general del MoraBanc Andorra, Francesc Solana, va afirmar que “Udeze és un perfil atlètic, poderós i molt bon jugador d’equip. Fa molta feina que no es veu a les estadístiques i ens ajudarà molt a la part defensiva”, a més d’agregar que “per a ell, venir al MoraBanc Andorra a jugar la Lliga Endesa és una grandíssima oportunitat i ve amb molta ambició”.

D’altra banda, el Rytas Vilnius lituà va confirmar el fitxatge de l’exjugador del MoraBanc Jerrick Harding, que la temporada passada va proclamar-se màxim anotador de la Lliga Endesa amb el conjunt tricolor.

Duel de l’ACB al Pavelló Toni Martí.

L'ACB ARRENCARÀ EL PRIMER CAP DE SETMANA D'OCTUBRE

El MoraBanc Andorra haurà d’esperar fins al primer cap de setmana d’octubre per debutar a la Lliga Endesa, i és que l’ACB va confirmar ahir que la competició arrencarà el cap de setmana del 3 i el 4 d’octubre, una data més llunyana al calendari del que és habitual per la disputa aquest estiu de l’Eurobasket. L’ACB tindrà les vuit primeres jornades seguides abans de la primera aturada per les finestres FIBA (el 29 i 30 de novembre no hi haurà lliga), mentre que la primera volta del campionat es tancarà el 24 i 25 de gener, quan s’establirà el tall per la Copa del Rei, que es farà del 19 al 22 de febrer.

La segona aturada del curs serà del 8 de febrer, quan acabi la jornada 21, fins al 14 de març, quan arrenqui la 22, mentre que l’últim partit del campionat serà el 28, 29 o 30 de maig. Només dos dies després, el 2 de juny, arrencaran els play-offs, que acabaran entre el 18 i el 28 de juny.
