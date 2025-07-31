BÀSQUET
Udeze signa un any amb el MoraBanc
El pivot, que també pot jugar d’ala-pivot, aportarà a l’equip energia i presència defensiva
Morris Udeze signa per a una temporada amb el MoraBanc Andorra. El pivot nord-americà de 26 anys i 2,02 d’alçada també pot jugar com a ala-pivot i, tal com va avançar el Diari, s’incorpora a la plantilla dirigida per Joan Plaza després d’haver militat al Fukushima Firebonds de la Segona Divisió japonesa com a últim equip, en què va ser un dels referents. Udeze no ocuparà plaça d’extracomunitari, ja que compta amb passaport nigerià, i el MoraBanc les té ocupades amb Aaron Best i Justin McKoy, també nord-americans.
Més enllà d’una petita experiència a Polònia després del seu últim any d’universitat, aquesta serà la primera gran aventura a Europa d’un jugador que podrà aportar molta energia a l’equip i que compta amb una bona presència defensiva, joc sense pilota i bon treball en el rebot ofensiu, a més de transicions ràpides.
“Fa molta feina que no es veu a les estadístiques i ens ajudarà molt a la part defensiva”
Sobre aquesta incorporació, el mànager general del MoraBanc Andorra, Francesc Solana, va afirmar que “Udeze és un perfil atlètic, poderós i molt bon jugador d’equip. Fa molta feina que no es veu a les estadístiques i ens ajudarà molt a la part defensiva”, a més d’agregar que “per a ell, venir al MoraBanc Andorra a jugar la Lliga Endesa és una grandíssima oportunitat i ve amb molta ambició”.
D’altra banda, el Rytas Vilnius lituà va confirmar el fitxatge de l’exjugador del MoraBanc Jerrick Harding, que la temporada passada va proclamar-se màxim anotador de la Lliga Endesa amb el conjunt tricolor.
L'ACB ARRENCARÀ EL PRIMER CAP DE SETMANA D'OCTUBRE
La segona aturada del curs serà del 8 de febrer, quan acabi la jornada 21, fins al 14 de març, quan arrenqui la 22, mentre que l’últim partit del campionat serà el 28, 29 o 30 de maig. Només dos dies després, el 2 de juny, arrencaran els play-offs, que acabaran entre el 18 i el 28 de juny.