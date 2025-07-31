Futbol
L’FC Santa Coloma, eliminat de la Conference (1-4)
Els colomencs han perdut davant del Polissya ucraïnès
L’FC Santa Coloma s’ha acomiadat de la Conference League després de perdre per 1-4 davant del Polissya ucraïnès, que ha capgirat l’eliminatòria després de l’1-2 a favor dels del Principat a l’anada. Els de Fede Bessone s’han vist condemnats per les errades defensives, ja que han generat, sobretot a la primera meitat, diverses ocasions, però la manca de contundència els ha acabat condemnant impedint així passar a la tercera eliminatòria com havien fet a l’estiu del 2023.
Les coses no han començat gens bé pels colomencs, ja que tot just s’havien disputat quatre minuts quan el conjunt ucraïnès s’ha avançat al marcador. La raó és que Mykhailichenko ha aprofitat una badada tricolor a la sortida des de darrere, per fer el 0-1 i igualar l’eliminatòria. L’FC Santa Coloma ha vist les orelles al llop, i ha fet un pas endavant, primer amb un tir llunyà de David López que ha sortit fora, i tot seguit amb un cop de cap d’Armando León que ha sortit fregant el pal quan ho tenia tot per fer el gol. Els visitants tampoc es quedaven enrere i Filippov ha tingut el segon quan la porteria estava buida, però era el conjunt de Fede Bessone el que més s’apropava a l’àrea rival, com amb un nou xut llunyà, en aquest cas de Puerto, que ha sortit fora. L’FC Santa Coloma ha continuat apropant-se, però el marcador ja no s’ha tornat a moure.
A la represa la falta de contundència defensiva ha fet encaixar el segon als de Fede Bessone, però ni un minut després han pogut reaccionar amb l’1-2 de Krushynskyi en pròpia porta en una pilota que ja tenia a Mario Mourelo al costat per fer-la entrar si no l’hagués tocat el defensor ucraïnès. El Santa Coloma ha vorejat l’empat, però el que ha acabat arribant ha estat l’1-3 en un embolic a l’àrea local. Amb els dos gols de diferència, els colomencs s’han bolcat a l’atac en busca, almenys, d’un gol per igualar l’eliminatòria, però el que ha acabat arribant ha estat l’1-4 que ha enterrat definitivament les opcions de l’FC Santa Coloma per continuar endavant.
Els de Fede Bessone no han deixat de buscar-ho fins a l’últim moment, com amb una falta directa de Cisteró, però no han pogut obrar el miracle.
FITXA TÈCNICA:
FC SANTA COLOMA, 1: Á. Ruiz; Crespo, Moi San Nicolás (79’ M. Ross), D. López (79’ Agharbi), Cisteró; Puerto (56’ David López), Arjona (79’ Aaron Gallego), Ot Remolins (56’ Hugo Ferreira); Mourelo, Armando León, Sergio Rodríguez.
POLISSYA, 4: Kudryk; Mykhailichenko, Chobotenko, Sarapili, Kurshynskyi; Babenko (85’ André Gonçalves), Karaman (46’ Yosefi), Andriyevskiy (67’ Talles); Hutsuliak (85’ Melynchenko), Filippov (75’ Haiduchyk), Nazarenko.
GOLS: 0-1, Mykhailichenko (4’); 0-2, Filippov (48’); 1-2, Krushynskyi en pròpia porta (49’); 1-3, Andriyevskiy (60’); 1-4, Haiduchyk (77’).
ÀRBITRE: Ben McMaster (Irlanda del Nord)
TARGETES: Groga a Ot Remolins, Moi San Nicolás i Mourelo -FC Santa Coloma-; Karaman, Mykhailichenko, Andriyevskiy, Babenko i Yosefi -Polissya-.
ESTADI: Estadi de la FAF (Encamp).