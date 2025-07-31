FUTBOL
L’FC Andorra tindrà publicitat als seus partits a l’Estadi de la FAF
Els tricolors podran lluir els patrocinadors sense cap problema a la instal·lació d’Encamp
L’FC Andorra podrà comptar amb la publicitat dels seus patrocinadors als partits de Segona Divisió que disputi a l’Estadi de la FAF a partir del 31 d’agost. Així van explicar-ho des de la Federació Andorrana de Futbol al Diari, assegurant que el club tricolor podrà lluir els seus espònsors sense cap problema en els partits que hagi de disputar a la instal·lació encampadana. Segons van explicar des de l’ens, l’únic punt que podria provocar certa tibantor o conflicte d’interessos té a veure amb els namings rights que la federació està negociant per a la nova infraestructura, i que anirien lligats a l’estadi, però el club tricolor podrà lluir els seus anunciants als partits.
L'equip segueix fent una estada de pretemporada a Salou
Estada a Salou
En l’àmbit esportiu, l’Andorra segueix immers a la segona estada de la pretemporada, en aquest cas a Salou, després d’haver estat anteriorment a Múrcia. Els tricolors estan treballant en dobles sessions d’entrenament diàries, una mecànica que seguiran fins avui, abans d’afrontar un tram final de setmana amb dos partits.
Els d’Ibai Gómez es veuran les cares demà amb el Gimnàstic de Tarragona al Nou Estadi de la ciutat catalana, mentre que dissabte tornaran a enfrontar-se a un equip de Primera RFEF, en aquest cas a l’Europa, en un duel que es disputarà al Camp d’Esports de Lleida.