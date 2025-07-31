FUTBOL
FC Santa Coloma i Atlètic busquen passar de ronda
Futbol Club Santa Coloma i Atlètic Escaldes afronten avui els partits de tornada de la segona eliminatòria de la Conference League amb l’objectiu de seguir endavant 15 dies més, almenys en competició europea, i classificar-se per a la tercera ronda.
Veient els duels d’anada, qui ho hauria de tenir més fàcil, almenys sobre el paper, és el conjunt colomenc, ja que encararà aquesta tornada amb avantatge. Els de Fede Bessone van imposar-se a domicili 1 a 2 davant del Polissya ucraïnès i buscaran defensar aquesta renda a partir de les 18.00 hores a l’Estadi de la FAF, amb l’objectiu de repetir la fita assolida el curs 2023-2024, quan van superar dues rondes. En cas de seguir endavant, el rival sortirà del vencedor de l’eliminatòria entre el Paksi hongarès i el Maribor d’Eslovènia.
Més complicat ho tindrà l’Atlètic Escaldes, que va perdre 1 a 2 a l’anada davant del Dinamo City d’Albània i necessitarà guanyar a domicili per seguir endavant. En cas de passar, s’enfrontarà al Zire d’Azerbaidjan o al Hajduk Split croata.