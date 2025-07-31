GOLF
Andorra tanca la primera jornada en setena posició
Andorra va finalitzar en setena posició a la primera jornada del Campionat d’Europa Shield de golf, que es disputa al Pravets Golf Club, a Bulgària. En aquest primer dia de competició se sumaven els resultats dels quatre integrants de l’equip i la selecció nacional va acabar en setè lloc, amb 221 cops, cinc per sobre del par del camp, però entre els vuit primers, que lluitaran per les medalles.
En l’àmbit individual, Eduard Tor va ser el millor de l’equip amb la vuitena posició, amb 69 cops, tres cops per sota del par del camp búlgar. A més, Eric Galiman va cloure amb tres cops per sobre del par; Esteve Tor, amb +5, i Ramon Armengol, amb +7.
Andorra arrencarà avui la lluita per les medalles enfrontant-se a Luxemburg, que ahir va finalitzar en segona posició amb 213 cops, tres per sota del par del camp. El millor equip a la jornada d’ahir va ser Bulgària, amb 198 cops i un -18 sota el par.