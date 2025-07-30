FUTBOL
La publicitat a l’estadi als partits de Segona enfronta la FAF i l’Andorra
La federació considera que el lloguer del camp no inclou l’espai per als espònsors i que són seus
La publicitat a l’Estadi de la FAF durant els partits de Segona Divisió que disputi l’FC Andorra ha fet aflorar divergències entre l’entitat tricolor i la federació. Tot i que l’acord perquè l’equip propietat de Gerard Piqué jugui aquesta temporada a la instal·lació federativa a raó de 800.000 euros està ja tancat (fins i tot les parts van anunciar-ho de manera oficial), la realitat és que aquest assumpte fa que uns i altres mantinguin posicions completament oposades sobre qui és el propietari dels suports publicitaris del camp durant els partits oficials que hagi de jugar l’FC Andorra al llarg de la temporada. La Federació Andorrana de Futbol considera que dintre del preu de lloguer no s’inclouen aquests suports i que, per tant, és la FAF qui segueix podent posar els seus anunciants als suports publicitaris, mentre que per al club l’acord per la cessió de l’estadi de la FAF també ha d’incloure la publicitat, igual que passa amb la resta d’espais que té la instal·lació i que s’inclouen dintre del contracte de lloguer.
Al play-off l'FC Andorra no va posar el seus patrocinadors
De fet, als dos partits del play-off d’ascens que l’FC Andorra va disputar a l’estadi encampadà no es va veure la publicitat dels patrocinadors del club, amb l’única excepció d’una lona oficial de l’RFEF (Reial Federació Espanyola de Futbol), mentre que en els duels que havia disputat l’equip fins llavors a l’Estadi Nacional, els anunciants tenien presència de manera habitual a peu de gespa. A la Segona Divisió, LaLiga imposa només una publicitat oficial de la competició, mentre que després cada club pot mostrar les seves marques sense problema a les tanques de publicitat perquè apareguin a les retransmissions televisives.
En tot cas, a falta de tot just un mes per a l’estrena de l’FC Andorra a l’Estadi de la FAF (el primer partit serà el 31 d’agost davant del Burgos), les dues parts segueixen discutint sobre aquest assumpte amb la voluntat de tancar un acord també en l’aspecte publicitari.
LA FEDERACIÓ NEGOCIA PERQUÈ UN BANC DONI NOM A L'ESTADI
La intenció de la federació és que l’acord no inclogui només el bateig de l’Estadi de la FAF i també s’hi inclourien altres contrapartides i suports publicitaris per a l’espònsor.
En cas de tancar l’acord, la FAF no seria l’única federació europea a obtenir ingresos pel nom del seu estadi, ja que, per exemple, a Albània passa el mateix amb l’Arena Kombëtare, propietat de la federació, que per motius de patrocini s’anomena Air Albania Stadium.