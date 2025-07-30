Ciclisme
La novena edició de La Purito superarà els 2.000 participants
Fins a 2.162 ciclistes participaran diumenge a la marxa cicloturista
La novena edició de La Purito, la marxa cicloturista impulsada per l'ex-ciclista resident, Joaquim 'Purito' Rodríguez, arribarà als 2.162 participants a la novena edició que es farà aquest cap de setmana. Com és habitual, la sortida serà a Sant Julià de Lòria i l'arribada als Cortals d'Encamp i el convidat d'aquesta edició serà l'ex-campió del món, Alejandro Valverde.
L'impulsor de la prova, Purito Rodríguez, ha explicat que "estem molt contents" a més d'afegir que "Sant Julià és el quilòmetre 0 de la prova perquè va ser la primer en apostar per nosaltres i dir que veien aquest projecte". De la seva banda, el cònsol Major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, ha assenyalat que "aquesta activitat ajuda a dinamitzar i donar feina al teixit comercial de la parròquia, i és un clar exemple de que la col·laboració públicoprivada funciona i genera impacte positiu".