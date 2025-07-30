NATACIÓ
Kevin Teixeira tanca el Mundial amb el 25è lloc als 800 lliures
Kevin Teixeira va tancar la seva primera participació en un Campionat del Món de natació en piscina de 50 metres amb la 25a posició a les sèries dels 800 metres lliures. El nedador va disputar la primera de les sèries, en què va ser cinquè entre sis participants, amb un temps de 8’25”32, una marca que li va valer la 25a posició final entre els 26 participants en aquesta prova.
El nedador va tancar així una gran temporada amb quatre medalles als Jocs dels Petits Estats, i amb els rècords nacionals als 400, 800 i 1.500 metres. Teixeira va manifestar que “ha estat una molt bona temporada, he pogut fer les quatre medalles, diversos rècords d’Andorra”, a més d’agregar que “la darrera fase de la temporada no ha estat gaire fàcil per a mi, però ara durant les vacances treballaré per tornar més fort que mai per poder atacar la nova temporada”.