La federació busca revalidar el bronze a l’Europeu
L’equip nacional de golf enceta avui la participació en el Campionat d’Europa Shield, que es disputarà al Pravets Golf Club de Bulgària, amb l’objectiu de defensar el bronze aconseguit l’edició passada. El conjunt estarà format per Eduard Tor, Eric Galimany, Ramon Armengol i la novetat serà Esteve Tor, amb José Manuel Lara com a capità i amb Biel Puigdemasa com a primer reserva.
La competició arrencarà avui amb 18 forats en la modalitat Stroke Play, en una primera jornada que servirà de qualificació per arrencar des de demà els partits Match Play per decidir la classificació final.