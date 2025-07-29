La Massana
El Trial 2 Dies d'Arinsal supera els 300 corredors
La prova se celebrarà el 2 i 3 d'agost
La 23a edició del Trial 2 Dies d'Arinsal supera els 300 corredors inscrits i els més de 100 seguidors. L'equip organitzatiu ha hagut de tancar inscripcions i hi ha llista d'espera per poder participar en la prova de trial de més llarga trajectòria del país, que se celebrarà el 2 i el 3 d'agost. "El Trial d'Arinsal és molt més que una competició, és un element dinamitzador per al poble, on es genera una atmosfera única que el públic valora moltíssim", ha apuntat la consellera d'Espots i Dinamització de la Massana, Bet Rossell.
La majoria dels participants són aficionats a aquest esport, però també hi ha competidors mundialistes com Adam Raga, Berta Abellan, Arnau Farrer, Bradley Ray o el pilot del Dakar Sam Sunderland. Pel que fa a la procedència, a banda d’Andorra, Espanya i França, també hi ha competidors d’Austràlia, Itàlia, Anglaterra i Holanda. El president del Moto Club d’Arinsal, Josep Punti s’ha mostrat molt satisfet per la presència de pilot de renom, que venen fora dels circuits professionals "perquè venen per plaer, venen a gaudir de la cursa i del fantàstic entorn natural però també de l’ambient".
La competició constarà de 18 zones repartides al llarg de 43 quilòmetres. De les 18 zones, deu són accessibles al públic. El primer corredor sortirà a les 7.30 hores des del centre del poble d’Arinsal i, progressivament, aniran sortint tots els competidors amb una diferència de 30 segons. El comú també remarca que, com a efecte dinamitzador, tots els participants tindran un val de deu euros a bescanviar als restaurants d'Arinsal que col·laboren amb l'esdeveniment.