Després d’un any cedit al Terol, Théo Le Normand arriba a l’FC Andorra convençut per formar part de la plantilla

Le Normand, als Cortals d’Encamp, on va ser presentat ahir.

Le Normand, als Cortals d'Encamp, on va ser presentat ahir.

Encamp

Théo Le Normand torna a l’FC Andorra per quedar-se. Així va afirmar-ho ahir durant la presentació com a jugador tricolor. El migcampista francès (germà del jugador de l’Atlètic de Madrid Robin Le Normand) va signar l’estiu passat com a tricolor, però va marxar cedit al Terol, de Segona RFEF. A terres aragoneses va quallar una gran temporada amb nou gols i quatre assistències en 37 duels jugats, ajudant l’equip de Terol a assolir l’ascens a Primera RFEF. Ara, el migcampista ja va tornar a la disciplina tricolor des de l’inici de la pretemporada, i fins i tot va ser el primer golejador del curs amb la diana a l’amistós de dissabte davant de l’Al-Rayyan.

“El projecte és quedar-me per intentar jugar i donar el màxim que pugui”
Théo Le Normand, Jugador de l’FC Andorra
 

“Jo intento donar tot el que tinc i m’intentaré quedar a la plantilla, ja que estem tots una mica d’acord en això”, va assenyalar el migcampista, que va afegir que “el projecte és quedar-me per intentar jugar i donar el màxim que pugui”. Preguntat també pel salt de categories entre passar de jugar a Segona RFEF a fer-ho a Segona Divisió, Le Normand va manifestar que “el salt es nota i segurament hi hagi una gran diferència, però al final jo estic molt enfocat en el que puc fer i el que faig, i cada cop que ho faig estic feliç”, a més d’afegir que “s’ha de millorar dia a dia i ja veurem fins on arribem”.

“Crec que aquesta joventut pot donar-nos moltes coses i energia”
Théo Le Normand, Jugador de l’FC Andorra

El futbolista trobarà gran competència al mig del camp i en aquest sentit va declarar que “sí, hi ha molta gent, però això és bo perquè tots haurem d’apujar el nivell i això beneficiarà l’equip”, mentre que sobre la plantilla, especialment respecte a la joventut de molts dels futbolistes, va afirmar que “crec que aquesta joventut ens pot donar moltes coses i molta energia. Hem de seguir bé el que ens digui el cos tècnic i crec que també és positiu que l’equip sigui jove”.

Estada a Salou

Després d’un parell de dies de festa un cop finalitzada l’estada de pretemporada a Múrcia, l’FC Andorra tornarà avui a la feina. En espera que la nova gespa instal·lada a l’Estadi Comunal estigui plenament arrelada, els tricolors es desplaçaran a Salou, on entrenaran entre avui i dijous en dobles sessions de matí i tarda abans d’afrontar un tram final de setmana amb dos amistosos. Els d’Ibai Gómez jugaran divendres davant del Nàstic de Tarragona a la capital de la Costa Daurada i l’endemà s’enfrontaran a l’Europa al Camp d’Esports de Lleida.

Acte institucional.

Acte institucional.

BENVINGUTS DE LA LALIGA ALS CLUBS QUE PUGEN DE CATEGORIA

La seu de LaLiga, a Madrid, va celebrar ahir un acte institucional de benvinguda als clubs que van pujar de categoria, amb l’Oviedo, el Llevant i l’Elx, que ara jugaran a primera, i l’FC Andorra, el Ceuta, la Cultural Lleonesa i la Reial Societat B, que van ascendir a Segona Divisió. La representació tricolor va estar encapçalada pel president del club, Ferran Vilaseca, que va estar acompanyat pel director esportiu i general, Jaume Nogués, i el secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes.

Durant l’acte, Vilaseca va admetre que “ha estat un any complicat”, a més de destacar que “tenim moltes ganes d’encarar aquesta nova etapa al futbol professional i aprendre de les errades del passat que ens van condemnar al segon any a Segona”.
