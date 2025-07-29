FUTBOL
Torna a quedar-se
Després d’un any cedit al Terol, Théo Le Normand arriba a l’FC Andorra convençut per formar part de la plantilla
Théo Le Normand torna a l’FC Andorra per quedar-se. Així va afirmar-ho ahir durant la presentació com a jugador tricolor. El migcampista francès (germà del jugador de l’Atlètic de Madrid Robin Le Normand) va signar l’estiu passat com a tricolor, però va marxar cedit al Terol, de Segona RFEF. A terres aragoneses va quallar una gran temporada amb nou gols i quatre assistències en 37 duels jugats, ajudant l’equip de Terol a assolir l’ascens a Primera RFEF. Ara, el migcampista ja va tornar a la disciplina tricolor des de l’inici de la pretemporada, i fins i tot va ser el primer golejador del curs amb la diana a l’amistós de dissabte davant de l’Al-Rayyan.
“El projecte és quedar-me per intentar jugar i donar el màxim que pugui”
“Jo intento donar tot el que tinc i m’intentaré quedar a la plantilla, ja que estem tots una mica d’acord en això”, va assenyalar el migcampista, que va afegir que “el projecte és quedar-me per intentar jugar i donar el màxim que pugui”. Preguntat també pel salt de categories entre passar de jugar a Segona RFEF a fer-ho a Segona Divisió, Le Normand va manifestar que “el salt es nota i segurament hi hagi una gran diferència, però al final jo estic molt enfocat en el que puc fer i el que faig, i cada cop que ho faig estic feliç”, a més d’afegir que “s’ha de millorar dia a dia i ja veurem fins on arribem”.
“Crec que aquesta joventut pot donar-nos moltes coses i energia”
El futbolista trobarà gran competència al mig del camp i en aquest sentit va declarar que “sí, hi ha molta gent, però això és bo perquè tots haurem d’apujar el nivell i això beneficiarà l’equip”, mentre que sobre la plantilla, especialment respecte a la joventut de molts dels futbolistes, va afirmar que “crec que aquesta joventut ens pot donar moltes coses i molta energia. Hem de seguir bé el que ens digui el cos tècnic i crec que també és positiu que l’equip sigui jove”.
Estada a Salou
Després d’un parell de dies de festa un cop finalitzada l’estada de pretemporada a Múrcia, l’FC Andorra tornarà avui a la feina. En espera que la nova gespa instal·lada a l’Estadi Comunal estigui plenament arrelada, els tricolors es desplaçaran a Salou, on entrenaran entre avui i dijous en dobles sessions de matí i tarda abans d’afrontar un tram final de setmana amb dos amistosos. Els d’Ibai Gómez jugaran divendres davant del Nàstic de Tarragona a la capital de la Costa Daurada i l’endemà s’enfrontaran a l’Europa al Camp d’Esports de Lleida.
