ATLETISME
Tercer lloc de Duna Viñals a Villafranca
Duna Viñals va finalitzar en tercera posició a la cursa dels 400 metres tanques del Campionat d’Espanya sub 20, celebrat a Villafranca de los Barros. Després d’imposar-se a la seva semifinal a la primera jornada, l’atleta va travessar la meta tercera a la gran final amb un temps d’1’00”09. Per la seva banda, la seva germana Alba, que havia estat segona a la semifinal, va acabar setena a la final amb un registre d’1’01”83. Qui no va poder passar a la final va ser Aroa Carballo, que va ser novena global a les semifinals i es va quedar a només un lloc de passar també a la final.