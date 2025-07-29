NATACIÓ
Nàdia Tudó enceta el Campionat del Món amb una 49a posició
Nàdia Tudó va encetar la seva participació en el Campionat del Món de natació de Singapur amb una 49a posició global a les sèries dels 100 metres braça. En el seu desè i últim Mundial (va anunciar que deixaria l’alta competició després d’aquesta cita), Tudó va nedar la segona de les sis sèries, on va ser novena amb un registre d’1’13”28.
Tornarà a competir demà, en els 200 braça
Un cop acabada la cursa, la nedadora va assenyalar que “estic molt contenta de poder ser aquí i de tot el que suposa haver arribat fins aquí, no m’he trobat malament a l’aigua, és una bona piscina, però crec que l’activació no ha estat suficient, fa molt fred a dins i crec que he saltat freda”, i va afegir que “m’ha faltat potència per nedar”. Tudó tancarà demà la participació amb els 200 braça, i va afirmar que “la prova d’avui em serveix de cara als 200 braça, a mi els 100 sempre em costen perquè la velocitat em costa molt. Tinc bones sensacions per a la prova de demà”.