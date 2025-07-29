FUTBOL
L’Inter Escaldes busca la gesta davant de l’Olimpija
Els escaldencs hauran de remuntar el 4 a 2 del partit d’anada
L’Inter Escaldes rep aquest vespre (20.30 hores, Estadi de la FAF) l’Olimpija de Ljubljana a la recerca d’una gesta que li permeti seguir viu dues setmanes més en competició europea. I és que la derrota de la setmana passada per 4 a 2 a la capital eslovena va fer mal al conjunt escaldenc, especialment després d’haver-se avançat per 0 a 2. Els de Felip Ortiz, doncs, saben que necessitaran vèncer per dos gols per forçar la pròrroga o guanyar per tres per passar de manera directa l’eliminatòria.
El partit es jugarà a partir de les 20.30 a l'Estadi de la FAF
El tècnic dels escaldencs va parlar ahir a la prèvia del matx i va destacar que “el partit d’allà va ser en dues fases, fins al minut 53 crec que va ser totalment dominat per nosaltres”, i va agregar que “amb humilitat, sabem que ens enfrontem al campió d’Eslovènia i que si plantegem el mateix partit o intentem millorar una mica les coses els podem complicar la situació”. Per últim, Ortiz va cloure que “el que hem de fer és aferrar-nos a totes les possibilitats que tenim, començant per l’entrenador, i també els jugadors”.