BÀSQUET
L’ACB accepta el Granada i el Sevilla va als tribunals
Els sevillans demanen mesures cautelars en un jutjat de Barcelona
L’ACB va confirmar ahir la inscripció del Covirán Granada per disputar la Lliga Endesa el curs 2025-2026, després de l’intent d’ascens fallit pel Baloncesto Sevilla (anterior Betis) per no complir la normativa. L’assumpte, però, no quedarà aquí, i és que l’entitat sevillana va confirmar ahir mateix que el club havia anat als tribunals.
Oriol Oliver, nou preparador físic del MoraBanc
Segons un comunicat emès pel club de San Pablo, van presentar una sol·licitud de mesures cautelars als jutjats de primera instància de Barcelona (on té la seu l’ACB) demanant la seva afiliació immediata a l’entitat, ja que “compleix tots els requisits legalment exigibles”. El Sevilla, a més, va afegir que “seguirem defensant per totes les vies legals necessàries l’ascens que ens vam guanyar al terreny de joc”. L’assemblea de l’ACB va rebutjar la setmana passada la inscripció del Sevilla després d’avaluar un informe que concloïa que “el club no compleix requisits imprescindibles, tal com acredita l’informe de l’auditor extern, ni n’ha acreditat el pagament en termini del valor de participació”, i va convidar el Granada a presentar tota la documentació per ser inscrit, que va ser validada ahir mateix.
D’altra banda, el MoraBanc Andorra va anunciar Oriol Oliver com a preparador físic de l’equip. En les darreres temporades, havia estat membre de l’àrea de rendiment de Barça i Manresa.