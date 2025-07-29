ESCACS
El gran mestre noruec Aryan Tari guanya el 41è Open internacional
El gran mestre noruec Aryan Tari va proclamar-se campió de la 41a edició de l’Open internacional d’Andorra d’escacs, celebrat a l’hotel Panorarama d’Escaldes-Engordany. Tari va sumar set punts en les nou rondes de competició, i just per darrere fins a 15 escaquistes van acabar amb 6,5 punts, però pels criteris de desempat les posicions de podi van ser per al gran mestre espanyol Josep Maria López i per al gran mestre rus Aleksandr Shimanov.
A més, la millor jugadora va ser l’anglesa Lan Yao i el podi femení el van completar la grega Antonia Christodoulaki i l’espanyola Marta García. Pel que fa als veterans de més de 65 anys, el trofeu va quedar-se a casa amb la victòria de Raül Garcia, acompanyat als llocs d’honor per l’alemany Gernot Klein i per l’espanyol Jesús María Tanco. La pròxima edició serà del 18 al 26 de juliol de l’any vinent.