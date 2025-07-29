AUTOMOBILISME
Gerard de la Casa s’imposa a la Pujada a Chantada
Gerard de la Casa va endur-se la victòria en la categoria de turismes a la 51a edició de la Pujada a Chantada, cursa puntuable per al Campionat d’Espanya de muntanya, amb un traçat de 4,3 quilòmetres amb 245 metres desnivell. El pilot del Baporo Motorsport va imposar-se amb contundència a la prova, en què va fer un temps total de 3’59”191 sumant les dues millors pujades de les tres que van fer-se, superant en gairebé quatre segons Jose Antonio López-Fombona, i en més de deu Ismael Arquero. Amb el triomf a Galícia, a més, De la Casa va refermar el triple lideratge abans de les competicions estivals, ja que encapçala la classificació provisional dels campionats d’Andorra, Espanya i Catalunya en les seves categories.
Qui també va pujar al podi a Chantada va ser Edgar Montellà. En aquest cas, el pilot encampadà va finalitzar en tercera posició a la categoria 3, per darrere de Jordi Vilardell i de Benito Pérez, a més de ser el segon entre els CM. Montellà, igual que De la Casa, es manté líder de la seva categoria al Campionat d’Espanya de muntanya a falta de dues curses per disputar-se.