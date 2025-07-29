BÀSQUET

Dos Anjos no seguirà al MoraBanc

El pivot brasiler ha rebutjat una oferta de renovació

Dos Anjos esmaixant a cistella al Poliesportiu.

Dos Anjos esmaixant a cistella al Poliesportiu.

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

El MoraBanc Andorra ha confirmat que Felipe dos Anjos no seguirà la propera temporada com a tricolor després de rebutjar l'oferta de renovació que li havia presentat el club. Arribat a l'entitat amb l'equip a la LEB Or, el pivot brasiler va ser també els dos següents cursos a l'ACB i ha disputat un total de 106 partits amb la samarreta del MoraBanc.

El club ha volgut agrair-li "tots els moments viscuts a dins i fora de la pista" així com desitjar-li "molt sort en el seu futur personal i professional".

