BÀSQUET
Dos Anjos no seguirà al MoraBanc
El pivot brasiler ha rebutjat una oferta de renovació
El MoraBanc Andorra ha confirmat que Felipe dos Anjos no seguirà la propera temporada com a tricolor després de rebutjar l'oferta de renovació que li havia presentat el club. Arribat a l'entitat amb l'equip a la LEB Or, el pivot brasiler va ser també els dos següents cursos a l'ACB i ha disputat un total de 106 partits amb la samarreta del MoraBanc.
El club ha volgut agrair-li "tots els moments viscuts a dins i fora de la pista" així com desitjar-li "molt sort en el seu futur personal i professional".