BÀSQUET
La selecció sub-18 masculina frega el tercer lloc però cau contra Armènia
La selecció sub-18 masculina de bàsquet va fregar la medalla de bronze a l’Europeu C de la categoria celebrat a Albània, però va acabar caient per un ajustat 77-81 davant d’Armènia, que va acabar sent tercera. Més enllà del 2-0 inicial, els tricolors van anar tot el partit a remolc fins a situar-se 74-73 amunt a falta de només un minut per al final. En aquell moment, però, els armenis van mostrar-se superiors, i van deixar sense un més que merescut metall al combinat nacional amb el 77-81 final a la capital albanesa. En tot cas, els de Chus Aranda van mostrar un gran caràcter davant d’un rival a priori molt més superior i que arribava com a favorit.
De la seva banda, la selecció femenina va tancar l’Europeu C de casa que va celebrar-se al Pavelló Joan Alay amb una derrota per 29-79 davant de Xipre. Amb aquesta desfeta, les de Xavi Jiménez van cloure el torneig en sisena posició.