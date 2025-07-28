REPORTATGE

Un reforç amb recorregut

Juan Cámara, que va debutar a la champions amb el Barça, ha estat un dels fitxatges de l’Inter per afrontar l’aventura europea.

Juan Cámara, amb la seva nova samarreta.

Marc Basco
Andorra la Vella

Juan Cámara va néixer a Jaén fa 31 anys i ha viscut el futbol de totes les maneres possibles. Format al planter del Vila-real, va fer el salt al filial del Barça, i amb els blaugranes va arribar a debutar a la Lliga de Campions a les ordres de Luis Enrique en un equip que tenia Messi, Neymar, Luis Suárez o Sergio Busquets, un moment que recorda “amb molta alegria per poder estar al Barça i debutar al primer equip amb jugadors com aquests, és una experiència increïble”. Ara, gairebé deu anys després i havent passat per clubs espanyols, polonesos, de Romania o de l’Azerbaidjan, i després de pujar el club de la seva ciutat a Segona RFEF fa tot just un mes, arriba a l’Inter Escaldes per encetar una nova aventura al Principat.

“Estem convençuts que es pot [remuntar] i més a casa”
Juan Cámara, Futbolista de l’Inter

Una nova aventura que s’enceta amb un repte europeu. Cámara ja va debutar la setmana passada amb l’Inter a Ljubljana en “un partit complicat, i en què després de veure’ns 0-2, amb l’1-2 ens vam veure una mica avall i ells es van venir amunt i van passar-nos per sobre”. Però això no s’ha acabat i demà intentarà ajudar l’equip a remuntar l’eliminatòria de la Conference davant dels eslovens. “Sabem que serà difícil, però l’ideal seria fer un gol, i a partir d’aquí segur que tindrem ocasions”, assegura el migcampista, que afegeix que “estem convençuts que es pot, i més jugant a casa”. A més, la clau passarà per “sortir endollats a la primera part i saber que mantenir la porteria a zero és el més important”.

“Havia pensat a provar aquesta lliga perquè m’atreia també la vida”
Juan Cámara, Futbolista de l’Inter

I com arriba a Andorra? “Ha anat tot molt ràpid perquè no m’esperava sortir del Jaén, tot ha estat una mica estrany i el meu agent es va començar a moure”, destaca, mentre agrega que “si algun dia sortia, havia pensat a provar aquesta lliga perquè m’atreia també la vida i el futbol, que ha crescut molt, i vam aconseguir tancar-ho amb l’Inter”. De fet, Cámara recorda que “durant l’època en què vaig estar al Barça, havia vingut diversos cops de visita, i últimament ja m’havíen parlat molt bé del país, així que l’adaptació està sent molt positiva perquè tenim un vestidor molt sa i amb bona gent”.

