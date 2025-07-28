REPORTATGE
Un reforç amb recorregut
Juan Cámara, que va debutar a la champions amb el Barça, ha estat un dels fitxatges de l’Inter per afrontar l’aventura europea.
Juan Cámara va néixer a Jaén fa 31 anys i ha viscut el futbol de totes les maneres possibles. Format al planter del Vila-real, va fer el salt al filial del Barça, i amb els blaugranes va arribar a debutar a la Lliga de Campions a les ordres de Luis Enrique en un equip que tenia Messi, Neymar, Luis Suárez o Sergio Busquets, un moment que recorda “amb molta alegria per poder estar al Barça i debutar al primer equip amb jugadors com aquests, és una experiència increïble”. Ara, gairebé deu anys després i havent passat per clubs espanyols, polonesos, de Romania o de l’Azerbaidjan, i després de pujar el club de la seva ciutat a Segona RFEF fa tot just un mes, arriba a l’Inter Escaldes per encetar una nova aventura al Principat.
“Estem convençuts que es pot [remuntar] i més a casa”
Una nova aventura que s’enceta amb un repte europeu. Cámara ja va debutar la setmana passada amb l’Inter a Ljubljana en “un partit complicat, i en què després de veure’ns 0-2, amb l’1-2 ens vam veure una mica avall i ells es van venir amunt i van passar-nos per sobre”. Però això no s’ha acabat i demà intentarà ajudar l’equip a remuntar l’eliminatòria de la Conference davant dels eslovens. “Sabem que serà difícil, però l’ideal seria fer un gol, i a partir d’aquí segur que tindrem ocasions”, assegura el migcampista, que afegeix que “estem convençuts que es pot, i més jugant a casa”. A més, la clau passarà per “sortir endollats a la primera part i saber que mantenir la porteria a zero és el més important”.
“Havia pensat a provar aquesta lliga perquè m’atreia també la vida”
I com arriba a Andorra? “Ha anat tot molt ràpid perquè no m’esperava sortir del Jaén, tot ha estat una mica estrany i el meu agent es va començar a moure”, destaca, mentre agrega que “si algun dia sortia, havia pensat a provar aquesta lliga perquè m’atreia també la vida i el futbol, que ha crescut molt, i vam aconseguir tancar-ho amb l’Inter”. De fet, Cámara recorda que “durant l’època en què vaig estar al Barça, havia vingut diversos cops de visita, i últimament ja m’havíen parlat molt bé del país, així que l’adaptació està sent molt positiva perquè tenim un vestidor molt sa i amb bona gent”.