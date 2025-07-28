Natació
Nàdia Tudó s'estrena amb un top 50 a Singapur
La tricolor ha estat 9a a la sèrie dels 100 metres braça
Nàdia Tudó s'ha estrenat al mundial de natació de Singapur amb un top 50. La tricolor, que ja suma una desena de participacions a mundials, ha estat novena a la seva sèrie dels 100 metres braça amb un temps de 1.13.18''. "Molt contenta de poder ser aquí i de tot el que suposa haver arribat fins aquí; no m'he trobat malament a l'aigua és una bona piscina, però crec que l'activació no ha estat prou. M'ha faltat potència per nadar", ha comentat Tudó.