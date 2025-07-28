FUTBOL
Le Normand arriba a l'FC Andorra amb ganes de quedar-se
Va ser el primer golejador de l'equip a la pretemporada
L'FC Andorra ha presentat aquest migdia a Théo Le Normand, migcampista fitxat el curs passat, però que va jugar cedit al Teruel de Segona RFEF on va aconseguir l'ascens amb bons números. El futbolista francès ha destacat que "jo intento donar to tel que tinc i estem tots una mica d'acord en quedar-me per intentar jugar i donar el millor que tinc". Sobre els seus primers dies amb l'equip, ha afirmat que "els companys m'han donat una rebuda increïble i el cos tècnic també", mentre que sobre el seu debut amb gol, ha assenyalat que "estic molt content d'haver pogut marcar".