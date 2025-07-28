REPORTATGE
L’última bogeria de Verdú
Joan Verdú va completar ahir la seva última gran bogeria, el Mamba Challenge 14k, un repte ciclista amb 430 quilòmetres i 14.500 metres de desnivell positius consistent a pujar tots els ports del país per totes les vessants en una etapa. L’esquiador, això sí, no va estar sol i és que una vintena de persones van acompanyar-lo en aquesta evolució del repte de l’any passat amb 300 quilòmetres i 10.600 metres de desnivell per superar tots els ports del país.
L’aventura va arrencar ben d’hora el dissabte, i fins a diumenge als vols del migdia, el primer dels participants no va poder completar-la. Va ser el català Jesús Ramón, que va trigar 28 hores a acabar el repte. Una mica més tard, a la tarda, va ser Verdú, que va arribar al Bici Lab i va poder completar així la seva última bogeria sobre la bici abans de tornar als esquís.