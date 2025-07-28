NATACIÓ
Kevin Teixeira s’estrena al Mundial amb una 35a posició
Kevin Teixeira va obrir la participació andorrana a la piscina del Campionat del Món de natació que se celebra a Singapur amb una 35a posició a les sèries dels 400 metres. El nedador de la FAN va nedar la segona de les eliminatòries des del carrer 0 i va finalitzar sisè dels deu participants amb un registre de 3’59”00 que va deixar-lo 35è global de 43 nedadors.
Després de la prova, Teixeira va manifestar que “els primers 200 m m’he sentit molt bé, però després he sentit que em faltava una mica de ritme de cursa, però no passa res, queda molta competició per endavant”. El nedador disputarà encara els 800 metres i avui debutarà Nàdia Tudó.