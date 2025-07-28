CURSES DE MUNTANYA
Cursa referent
El Mountain Festival Comapedrosa suma una nova edició amb prop de 700 participants a les diverses curses
La parròquia de la Massana va tancar ahir una nova edició del Mountain Festival Comapedrosa que va tornar a reafirmar la bona salut de l’esdeveniment amb unes 700 persones participants a les diferents curses realizades al llarg del cap de setmana, i que va tenir un clar sabor de casa amb la victòria de la resident Irati Azkargorta a la prova marató. Tot i haver perdut des de fa uns anys la presència a la Copa del Món de curses de muntanya, la Comapedrosa, ara dintre del circuit de les XTERRA Trail Run World Series, va tornar a portar un gran ambient al poble d’Arinsal, on estava situat el centre neuràlgic de la cursa.
L’esdeveniment va comptar amb altres activitats més enllà de les curses
Més enllà de les diferents competicions, el Mountain Festival Comapedrosa va comptar també amb diverses activitats complementàries com sessions de ioga o de pilates a l’aire lliure, senderisme a l’entorn del Comapedrosa, o curses infantils per iniciar els joves al trail.
Victòria resident
El cap de setmana va ser també rodó a àmbit esportiu, i és que la corredora navarresa resident al país, Irati Azkargorta, va endur-se la victòria a la Comapedrosa Marathon de 36 quilòmetres i 3.322 metres de denisvell positiu i que coronava el cim del país. La resident va completar el recorregut en gairebé sis hores i mitja, superant Irati Ortiz de Anda i la també espanyola Pilar Medina. A la cursa masculina el podi va estar més repartit, amb victòria per a l’espanyol Rodrigo Monasor en poc més de cinc hores, i amb l’australià Ben Burgess i l’argentí Valentín Nicolás Romero completant les posicions de podi.
La Skyrace Comapedrosa de 24 quilòmetres i 2.375 metres de desnivell positiu va tenir també un cert toc de casa amb el triomf de l’eslovaca Nikola Matkova, que es traslladarà a viure al país. La corredora va invertir poc més de quatre hores a compeltar el recorregut, i va superar les espanyoles Helena Mercader i Bea Prior. En nois, el podi va ser íntegrament espanyol amb Jan Castillo enduent-se la victòria, seguit per mario Granero i Rodrigo Vicente. Andorra va fregar el podi en aquesta cursa amb la quarta posició de Ricard Tenza, que va estar entre els tres primers bona part del recorregut, però que finalment va entrar a 37 segons del tercer. Per últim, els corredors espanyols van completar els podis masculins i femenins de la prova curta, la Skyrace Arinsal de 19 quilòmetres i 1.456 metres de desnivell positiu, amb les victòries d’Iker Chavarria i de Maria Mañana, que van ser els més ràpids.